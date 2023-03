Taarabt a vendu sa Ferrari en arrivant au Benfica

Passé par le Benfica entre 2018 et 2022, Adel Taarabt a confié dans une interview à 90football que son passage au Portugal avait changé sa mentalité. Et pour cause, le joueur formé au RC Lens a vendu sa Ferrari pour la remplacer par une Mercedes en voyant le mode de fonctionnement de ses coéquipiers. « «Quand je suis arrivé à Benfica, j’ai vu les garçons de 15 ans, j’ai été choqué ! Ils étaient les premiers à arriver en salle pour travailler. Après l’entraînement, ils continuaient de bosser, raconte celui qui joue désormais à Al Nasr SC aux Émirats Arabes Unis. Les Portugais ont la meilleure mentalité. J’ai quitté Londres, je suis arrivé à Lisbonne dans une Ferrari. En arrivant sur le parking, savez-vous quelles voitures j’ai vues ? Des Peugeot 307, 407… Tu sais comment ils s’habillaient ? Adidas, Nike, les sponsors. Pas de Givenchy, Balmain, Dolce & Gabbana. J’ai vendu la Ferrari, j’ai acheté une Mercedes Classe A, quelle vie ! »

Une belle cure d’humilité qui doit certainement permettre à Taarabt de bien vivre le fait d’être actuellement 12e (sur 14) du championnat des Émirats Arabes Unis.

