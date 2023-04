Polémique arbitrale autour de Séville-Valence

Ça a encore parlé d’arbitrage en Espagne.

Battus par le Séville FC (0-2) ce dimanche, les Valenciens ont du mal à digérer certaines décisions arbitrales. En effet, le premier but sévillan à l’heure de jeu n’aurait peut-être pas dû être validé puisque le buteur, Loïc Badé, met à terre son adversaire avant d’ouvrir le score. C’est aussi le refus de consulter la VAR suite à une main de Fernando dans sa propre surface qui est sujet à débat. Au micro de DAZN, le directeur général du VCF, Javier Solis, ne s’est d’ailleurs pas retenu d’allumer l’homme en noir de la rencontre, Carlos Del Cerro Grande : « Nous sommes dégoûtés et énervés. L’arbitrage a été honteux. Pas seulement avec ce penalty. Il s’agit d’un vol au ralenti, parce que la VAR est impliquée. Nous sommes fatigués. Le football prend une mauvaise tournure. Ça devrait être dur pour l’arbitre de dormir ce soir, car c’est vraiment une honte. Nous ne méritons pas les arbitrages que nous subissons cette saison. »

Au-delà de ce seul match, c’est surtout une série de choix en leur défaveur sur toute cette saison que dénonce le dirigeant du club pointant actuellement à la dix-huitième place du classement : « Nous avons déjà été victimes de dix-sept erreurs de la VAR. On est à terre et on ne peut pas se contenter de critiquer les arbitres, mais c’est vraiment dommage. Je ne veux pas entrer dans une guerre de communication. Les images sont flagrantes. »

C’est vraiment le football ou la situation de Valence qui pue en ce moment ?

Séville enfonce un peu plus Valence dans la crise