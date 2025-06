Plus jeune joueur de l’histoire du championnat polonais, il emboutit sa voiture chez le voisin

Il n’y a pas que Robert Lewandowski pour faire des siennes en Pologne.

Le 27 octobre 2023, Igor Pieprzyca s’était inscrit dans l’histoire de l’Ekstraklasa. Entré en jeu dans le temps additionnel d’un match entre le Korona Kielce et le Puszcza Niepołomice, le préadolescent devenait le plus jeune joueur de l’histoire du championnat polonais, à 15 ans et 19 jours. Le milieu de terrain avait dû se contenter depuis d’apparitions sporadiques, pendant que son club mettait fin à son aventure dans l’élite polonaise, lanterne rouge en cette fin de saison.

Saoul comme un Polonais

Encore en équipe de jeunes, le fils de Jarosław Pieprzyca était loin de casser la baraque. Alors il a trouvé un autre moyen de le faire. Le média polonais Weszło rapporte que le jeune de 16 ans a percuté la maison d’un habitant de Niepołomice avec sa voiture.

Le 7 juin dernier, alors que ses parents partaient pour une sortie en amoureux, le fils indigne a pris l’Audi Q5 pour une virée avec ses coéquipiers. Un délire entre potes qui a très mal tourné, alors que la voiture est entrée dans la cour du voisin et s’est même retournée sur elle-même.

SYN PREZESA PUSZCZY NIEPOŁOMICE IGOR. P STARANOWAŁ DOM SĄSIADA POD WPŁYWEM ALKOHOLU! Szczegóły: ⬇️⬇️⬇️ pic.twitter.com/r23NEP2npg — Weszło! (@WeszloCom) June 17, 2025

Pour ne rien arranger, un alcootest a été soumis aux passagers de la voiture et il est sans appel : Igor Pieprzyca avait 1,6 gramme d’alcool dans le sang au moment de prendre le volant. Soit au-dessus de la limite autorisée, fixée à 0,2 gramme / litre.. À cette infraction s’ajoute celle d’une conduite sans permis, le jeune de 16 ans étant trop jeune pour obtenir sa licence.

À chacun son Lamine Yamal.

