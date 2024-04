Pierre Sage : « Cette victoire va participer à mon vieillissement ! »

Impossible n’est pas Lyonnais.

Suite au succès rocambolesque de l’OL contre Brest (4-3), qui replace les Gones dans la course à l’Europe, Pierre Sage s’est lâché au micro de Prime Video : « Cette victoire va participer à mon vieillissement ! On a vu des choses incroyables ce soir. En plus, le scénario, le côté dramatique… le public est passé par toutes les émotions, nous aussi, ça fait un superbe match et encore une belle fête à la fin. J’espère que ça nous donnera l’énergie pour les matchs suivants. Ça nous démontre que rien n’est impossible, qu’on est capables de tout, à tout moment, s’est exprimé le coach rhodanien, sans manquer de donner des nouvelles d’Alexandre Lacazette, percuté par Marco Bizot en toute fin de rencontre. Il est toujours en observation, on espère qu’il fera assez rapidement des examens complémentaires. On est un peu inquiets mais on estime qu’il est fort et qu’il va le montrer. On l’accompagnera. Il s’est sacrifié pour l’équipe en allant chercher ce penalty. »

🎙️Pierre Sage : "C'est exceptionnel, extraordinaire." L'@OL a encore renversé un match et le technicien lyonnais savoure cette performance. #OLSB29 pic.twitter.com/Uvna1NB4se — Prime Video Sport France (@PVSportFR) April 14, 2024

Avant de se sacrifier pour l’équipe de France ?

