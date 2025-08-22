S’abonner au mag
Pierre-Emile Højbjerg botte en touche sur l’affaire Rabiot-Rowe

Pierre-Emile Højbjerg botte en touche sur l’affaire Rabiot-Rowe

Chacun son tour.

Après Roberto De Zerbi, c’est Pierre-Emile Højbjerg qui a été invité à s’exprimer en conférence de presse face aux journalistes ce vendredi. Et on peut dire que c’était loin d’être un cadeau pour le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille, premier joueur à s’exprimer publiquement depuis la défaite face à Rennes (1-0) et la bagarre qui a suivi entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe dans le vestiaire marseillais.

Sans commentaires

Alors que les deux joueurs ont été placés ce mercredi sur la liste des transferts, le Danois n’a pas caché : « [Avec le départ de Rabiot], on a perdu un homme, un joueur, très important pour nous. » Il indique néanmoins respecter la décision du club et rester concentré avec le reste du vestiaire sur le match de samedi face au Paris FC.

Au-delà de ces déclarations, Højbjerg se montre plutôt réservé quant à l’affaire et préfère botter en touche lorsqu’on l’interroge sur le sujet : « Pour moi, revenir sur ça, c’est un peu compliqué. […] Je n’ai pas de commentaire à faire sur ce qu’il s’est passé vendredi. » On n’apprendra rien de plus de la bouche du Danois, mis à part que c’était l’anniversaire de sa maman aujourd’hui.

Enfin un peu de positivité dans le vestiaire marseillais.

