Philippe Diallo et Jean-Michel Aulas font le point sur le foot féminin français

Un an après la professionnalisation, un premier bilan.

Dans une conférence de presse organisée par la LFFP ce mardi matin, Philippe Diallo, président de la FFF, et son vice-président Jean-Michel Aulas sont revenus sur plusieurs points importants concernant le football féminin français.

Partenariat prolongé avec Arkema

Thierry Le Hénaff, PDG d’Arkema, sponsor officiel de la Première Ligue, a annoncé prolonger le partenariat pour « trois années supplémentaires », soit jusqu’en 2028. Présent dans 55 pays avec un chiffre d’affaires de 10 milliards d’euros, Arkema investit en France car son « fonds d’ancrage est français ».

La fin du Trophée des championnes confirmée

Jean-Michel Aulas, président de la LFFP, a répondu aux questions concernant la fin du Trophée des championnes. L’ancien boss de l’OL justifie cet arrêt par les compétitions européennes dans lesquelles les clubs français sont de plus en plus « sollicités ». Dans la continuité de son discours, JMA a réaffirmé sa volonté d’organiser la finale de la Coupe de la Ligue féminine à Abidjan, en Côte d’Ivoire.

Philippe Diallo est également revenu sur la PPL (Proposition de loi) portée par la FFF au Parlement dernièrement. « On a créé il y a un an la ligue de football féminine professionnelle et la volonté de la fédération, c’est que ce type de football féminin professionnel trouve son autonomie économique le plus rapidement possible, a-t-il affirmé. Le moyen et le long terme, c’est ça, c’est-à-dire une ligue puissante avec des clubs puissants économiquement en charge de leur destin à travers une ligue qui leur soit totalement consacrée. C’est ça que j’essaie de pousser avec les sénateurs Lafon et Savard. »

