Pep Guardiola au soutien de Xavi, sous pression au Barça

Après l’annonce de Xavi, samedi dernier, affirmant qu’il quittera le club barcelonais à la fin de l’exercice 2023-2024, pour des raisons « mentales et footballistiques », Pep Guardiola a tenu à réagir à la déclaration de l’entraîneur catala​n du FC Barcelone, lors d’une conférence de presse ce mardi, en amont de la rencontre de Manchester City face à Burnley. L’entraîneur des Citizens​ a affiché son soutien à son ancien joueur, expliquant la situation difficile auquel s’exposent les coachs qui se retrouvent à la tête du club blaugrana, ce qu’il a fait de 2008 à 2012. « Nous ne pouvons pas comparer la pression subie en Angleterre avec celle en Espagne, selon mon expérience. C’est mille fois plus difficile là-bas. Six conférences de presse par semaine, beaucoup de matchs. La pression que l’on ressent à Barcelone n’est comparable à celle d’aucun autre endroit », a déclaré le Catalan de 53 ans ce mardi.

Cette déclaration fait écho aux mots de Xavi qui avait évoqué que Pep, Valverde et Luis Enrique (anciens coachs du FC Barcelone) avaient eux aussi souffert du « problème d’exigence » au sein du club qui possède cinq Ligues des champions.

