Payet : « Je ne peux pas m’arrêter tant que je n’ai pas gagné quelque chose avec ce club »

On a bien fait de repousser la retraite à 64 ans, finalement.

Dans un long entretien paru dans France Football ce samedi, Dimitri Payet a pu revenir sur sa saison compliquée à l’OM, et notamment sur son avenir, qui semblait incertain. Alors qu’un départ à la retraite était évoqué dans certains médias, le Réunionnais a tenu à affirmer qu’il jouera toujours la saison prochaine. « J’ai toujours dit que j’arrêterai quand le corps ne suivra plus », a-t-il rappelé en étayant avec humour qu’il est encore en pleine forme puisqu’il vient « de prendre une année sabbatique ». Sur un ton plus sérieux, il a admis qu’il comptait bien remporter un trophée avec l’OM avant de tirer sa révérence : « Je veux partir par la grande porte et, même à 36 ans, j’ai encore des objectifs qui me tiennent en éveil. Je me dis que je ne peux pas m’arrêter tant que je n’ai pas gagné quelque chose avec ce club ».

Le Phocéen a également rembobiné sa relation tumultueuse avec Igor Tudor, désormais ex-coach de l’OM, qui ne l’a titularisé qu’à onze reprises. « J’ai respecté ses choix toute la saison. Pourtant, il aurait pu m’utiliser un peu plus. En tout cas, sur certains matches un peu fermés. Il avait ses idées, je n’entrais pas dans ses plans mais j’aurais aimé, parfois, qu’il me fasse un peu plus confiance », a-t-il confié. Payet se souvient également que le Croate « a été très dur, exagérément dur même, au début pour marquer son territoire, son arrivée, mettre les choses en place », avant de légèrement assouplir sa méthode. Finalement, pour lui, cette saison « est une grosse désillusion, on a failli dans tous nos objectifs ».

Au moins, il est frais pour la saison prochaine.

