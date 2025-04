Paulo Fonseca : « J’aurais dû faire une pause après Milan »

Touché mais pas coulé.

Quelques heures avant le quart de finale retour de la Ligue Europa entre Manchester United et l’Olympique lyonnais, L’Équipe a publié ce jeudi une interview de l’entraîneur Paulo Fonseca. Suspendu neuf mois par la commission de discipline pour son coup de sang face à Benoît Millot, le technicien portugais, qui continue de clamer que c’est « une décision injuste », est encore revenu sur cet épisode : « À aucun moment je n’ai eu l’intention d’avoir un contact, d’agresser : l’arbitre n’a pas bougé. Si je l’avais agressé, il aurait bougé, il aurait eu un mouvement de recul. » Sinon, Fonseca, privé de banc en Ligue 1, a raconté que, malgré les difficultés, cet épisode avait été bénéfique pour son groupe : « Ma suspension a fortifié le groupe et sa volonté de se battre. Elle a uni le vestiaire. Et les gens du club sont plus unis aussi. »

« J’aurais dû faire une pause après Milan »

L’entraîneur des Gones a ensuite encensé l’arbitre en comparant ceux de l’Hexagone avec leurs homologues portugais, ukrainien et italien, avant de faire un nouveau mea culpa : « J’ai toujours été une personne très calme. Donc, je ne veux pas chercher d’excuses ou donner l’impression que je me justifie. J’ai eu tort, je le reconnais et j’assume d’avoir été sanctionné. […] Entre Milan, où j’ai été remercié en cours de saison pour la première fois de ma carrière, et Lyon, je n’ai pas vraiment coupé. Et vous ne pouvez pas imaginer la pression que c’est d’entraîner à Milan. Peut-être que j’aurais dû faire une pause après Milan, mais je ne veux pas me chercher d’excuses. »

Place au terrain, désormais.

À l'OL, le groupe vit cher bien