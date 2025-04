Patrice Garande flingue la gestion de Caen : « Qu’ils viennent me parler football  »

Il fait encore plus gris que d’habitude en Normandie.

C’est officiel depuis ce vendredi : Caen passera la saison 2025-2026 en National. La défaite cuisante face à Martigues (0-3) a scellé le sort du club normand, lanterne rouge de Ligue 2 avec 21 points et qui n’avait plus glissé au troisième échelon du football français depuis la saison 1984-1985. Patrice Garande, ancien entraîneur de Malherbe entre 2012 et 2018, a exprimé toute sa colère au micro d’Ici Normandie dans la foulée du match, fustigeant frontalement la gestion du club : « À un moment donné, on en est là. Parce que quand on ne travaille pas, ou qu’on travaille mal, et qu’on fait croire que, à l’arrivée c’est un club qui coule. Et c’est un club qui est d’une importance, pour la ville, pour les gens. Ça me tue de voir ce club descendre. Ce n’est pas honteux sportivement, c’est juste honteux dans la manière dont on a conduit la saison, c’est ça qui me met en colère. »

Le sexagénaire, qui n’a plus connu de banc depuis son départ de Dijon en 2022, regrette notamment de ne pas avoir été ne serait-ce que contacté par le club pour tenter de redresser la barre. « Moi, je ne cherche plus à entraîner, je ne cherche plus rien, mais j’aurais été prêt à aider ce club, ne serait-ce qu’à discuter. Mais ils n’ont même pas cette humilité-là. Et maintenant, ils veulent nous expliquer quoi ? Qu’ils vont repartir sur quoi ? Avec quel projet, avec qui ? Le même président, le même directeur sportif ? Mais vous vous rendez compte ? Vous voulez qu’on parle des cinq recrues du mercato ? C’est juste incroyable de faire ça. Ça me tue. Je suis à leur disposition, qu’ils viennent me parler de football, qu’ils viennent m’expliquer. Ils ont passé leur temps à nous expliquer qu’ils allaient faire ceci, cela. Comme si avant on était des peintres et qu’il n’y avait plus rien qui existait à Malherbe. »

On dit merci qui ? Merci le Kyks !

