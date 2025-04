Passée par quatre clubs et trois championnats différents, Pernille Harder remporte son dixième titre en dix ans

Harder, Better, Faster, Stronger.

Il n’y a pas que les Bavarois qui dominent la Bundesliga, la Bavaroise aussi. Alors que le premier titre de Harry Kane est attendu de pied ferme, la section féminine du Bayern Munich s’est adjugée un troisième championnat d’Allemagne consécutif, après une victoire contre Fribourg (3-1). Un match important pour Pernille Harder, car en plus d’avoir signé un but et une passe décisif dans ce match, l’attaquante danoise remporte son dixième titre de championne consécutif.

Engagée sur et en dehors du terrain, la capitaine de sa sélection semble s’être inspirée de Kingsley Coman. Car Pernille Harder ne s’est pas contentée de dominer pendant une décennie dans un seul championnat. Au contraire, elle a glané dix titres dans trois pays différents, avec quatre clubs.

Reçue dix sur dix

Sa période dorée démarre en 2016, championne de Suède avec Linköpings avant de passer quatre années à Wolfsburg. Finaliste de Ligue des champions en 2018 et 2020, elle sera aussi élue meilleure joueuse de l’UEFA ces années-là, tout en récupérant quatre trophées. Devenue joueuse la plus chère de l’histoire en 2020, Harder s’envole pour Chelsea contre 350.000 euros (record battu par la Brésilienne Thaciane, partie de Houston pour l’OL pour un million, NDLR).

Encore une finale de Ligue des champions perdue pour la Danoise en 2021, mais trois titres de Premier League lui permettront de se consoler. Le tout avant de quitter la capitale anglaise pour Munich à l’été 2023, et devenir artisane de deux premières places en Frauen-Bundesliga. La meneuse du Bayern reste loin d’être rassasiée, toujours en quête à 32 ans d’une victoire en Ligue des champions, battue sèchement cette saison par l’Olympique lyonnais (0-2, 1-4).

Pernille Harder 🇩🇰 ha ganado su 10° TÍTULO DE LIGA CONSECUTIVO, con CUATRO clubes distintos y en TRES países diferentes: 🏆🇩🇪 BAYERN MÜNICH 2025 🏆🇩🇪 Bayern Münich 2024 🏆🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Chelsea 2023 🏆🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Chelsea 2022 🏆🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Chelsea 2021 🏆🇩🇪 Wolfsburg 2020 🏆🇩🇪 Wolfsburg 2019 🏆🇩🇪 Wolfsburg… pic.twitter.com/dj09jp75W9 — Mundo Pelota (@mundopelotanet) April 27, 2025

Zlatan n’est plus le meilleur joueur scandinave de l’histoire.

