Pas retenu avec le Brésil, Renan Lodi s’en prend à Carlo Ancelotti

Tout nouveau sélectionneur du Brésil, Carlo Ancelotti a révélé sa première liste ces derniers jours, avant de faire ses grands débuts sur le banc de la Seleçao dans la nuit de jeudi à vendredi en Equateur. Une sélection qui a forcément fait des déçus, à l’image de Renan Lodi, pourtant plus appelé depuis novembre 2023. « Je pensais que j’allais avoir une nouvelle chance, a tout de même osé le défenseur d’Al-Hilal pour Globo Esporte. Je ne sais pas si la CBF ou la personne qui fait les appels a des préjugés sur le championnat saoudien, parce que pendant la saison, j’ai été le défenseur central qui a marqué le plus de buts et donné le plus de passes décisives. Et si vous regardez ceux qui ont été appelés, ils n’égalent pas mes statistiques. Si c’est une question de chiffres, qu’ils regardent les miens. »

Quatre buts et neuf passes décisives ce n’est pas mal, mais insuffisant pour devancer Alex Sandro et Carlos Augusto dans l’esprit de Carletto. « Je pense que je mérite une chance. Mais je ne pense pas qu’à ça non plus, je me concentre sur mon club, sur le fait de gagner des trophées. Si cela se produit un jour, j’en serai très reconnaissant. » Pour autant, l’ancien colchonero affirme être convaincu par l’arrivée d’Ancelotti au chevet de la sélection auriverde en vue du Mondial 2026. « Avec l’arrivée d’Ancelotti, ce sera au mérite, et pas lié à des choses extérieures, estime-t-il. Je le connais, j’ai eu l’occasion de jouer contre lui, je suis sûr qu’il va réussir parce qu’il sait bien gérer une équipe. »

