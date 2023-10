Pas fan de Garnacho, un enfant atteint du cancer reçoit pourtant son maillot

Au moins, il est honnête.

Grâce à un doublé de Scott McTominay dans le temps additionnel, Manchester United a renversé Brentford ce samedi (2-1). Avant cette effusion de choix générale à Old Trafford, certains fans ont pu observer une scène assez cocasse. Présentatrice de la chaîne TV du club, Zarah Connolly s’est présentée face à Cameron, un enfant atteint du cancer, invité dans les travées. « Que penses-tu d’Alejandro Garnacho ? », demande la journaliste. « Je ne l’aime pas vraiment », répond le jeune fan. Problème : Connolly voulait lui offrir un maillot de l’attaquant argentin.

« Tu vas vraiment rigoler en voyant qui est au dos du maillot maintenant. Tu as le maillot de Garnacho », a-t-elle ramé avant de lui remettre la liquette floquée du nom de celui qu’il n’aime pas vraiment. « Nous avons appris avant le match que Cameron venait de terminer sa chimio il y a deux semaines et nous voulions lui offrir un cadeau de la part de sa famille United. Après cela, il m’a littéralement serré dans ses bras et m’a dit merci ! C’est un soldat », a-t-elle désamorcé.

Ça va vite partir sur Vinted cette histoire.

