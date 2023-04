Pablo Longoria, à jamais marseillais

C’est Marseille Bébé.

Dans un entretien accordé au Figaro, Pablo Longoria, président de l’Olympique de Marseille, a une nouvelle fois fait preuve d’une communication savamment orchestrée en clamant : « Jamais je ne quitterais l’OM. » Malgré des rumeurs le renvoyant à la Juventus – où il fut recruteur entre 2015 et 2018 -, l’Espagnol de 36 ans a tenu à remettre les pendules à l’heure : « Peut-être qu’un jour le propriétaire (Frank McCourt) perdra sa confiance en moi. Mais je n’ai pas envie de m’en aller. Et je ne crois pas qu’un président de l’OM puisse partir d’ici pour chercher un autre club. Ce serait un manque de respect envers l’institution, qui est plus grande que Pablo Longoria… »

Débarqué à l’OM juillet 2020, en tant que directeur général délégué chargé du football, succédant à Andoni Zubizarreta, c’est en février 2021 que Longoria a pris la suite de Jacques-Henri Eyraud à la tête du club.

Dans un autre monde, on appellerait cela une dictature.