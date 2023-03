Oudéa-Castera trouve le départ de Diacre « symptomatique des récents dysfonctionnements de la fédération »

On fait le point.

Invitée dans l’émission de l’After sur RMC ce jeudi soir, la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castera est revenue sur les thèmes faisant l’actualité dans le football français. Prenant « acte de la décision » du licenciement de Corinne Diacre, elle a notamment évoqué l’équipe de France féminine : « Je considère que c’est assez symptomatique des dysfonctionnements récents de cette fédération, analyse-t-elle. Un certain nombre de joueuses étaient en souffrance depuis un moment et n’ont pas été suffisamment entendues. […] Je pense que, de l’autre côté, il y a eu des décisions trop solitaires et pas de débrief. Il faut avancer, il reste cinq mois avant la Coupe du monde où nos joueuses doivent exceller. Je veux aussi avoir une pensée pour Corinne Diacre, elle vit une période difficile », conclut-elle.

Concernant un autre siège laissé libre, la ministre a répondu à l’éventualité de voir Michel Platini à la tête de la FFF tout en revenant sur son rendez-vous avec Platoche, le 10 février dernier : « Je n’ai pas évoqué un instant cette question avec Michel Platini. […] Ce n’est pas mon rôle de choisir le président de la FFF. […] Il a des projets géniaux pour le foot, il a envie de faire des choses en Lorraine et au niveau international. […] Une bonne idée qu’il devienne président ? C’est un immense champion, une légende, un homme extrêmement attachant. J’ai passé 40 minutes avec lui, je garde un lien, un contact. Aujourd’hui, je souhaite que Philippe Diallo réussisse son mandat de président intérimaire. Ils seront certainement plusieurs à s’engager dans cette bataille en juin. »

Et à la fin, il n’en restera qu’un.

Corinne Diacre devrait percevoir 600 000 euros d’indemnités