Lucas Chevalier : « On n’était pas là pour faire des photos avec eux »

Le Chevalier du temple Pierre-Mauroy.

Si le LOSC a pu faire tomber le Real Madrid ce mercredi soir (1-0), c’est en partie grâce à son gardien de but, Lucas Chevalier, auteur d’une partie XXL. Sollicité par l’armada offensive madrilène, surtout en fin de rencontre, le Nordiste a à chaque fois laissé sa carte de visite pour permettre à Lille d’empocher ses trois premiers points de la saison en Ligue des champions, là où tout le monde les voyait se faire ratiboiser.

« C’est peut-être la plus belle victoire de l’histoire du club »

« Dans 20 ans, quand j’aurai arrêté ma carrière, je pourrai dire que j’ai battu le Real à la maison, glissait le portier de 22 ans, élu homme du match. Je veux me confronter aux meilleurs. Ce Real est peut-être la meilleure équipe de ces 20 dernières années. C’est donc une fierté personnelle d’avoir fait déjouer ces joueurs-là. Comme a dit le président, on n’était pas là pour faire des photos avec eux. […] C’est peut-être la plus belle victoire de l’histoire du club. »

Si DD était devant sa télé, on ne serait pas surpris de voir son nom dans la liste des Bleus aujourd’hui.

Bruno Genesio à la table de Jürgen Klopp et Diego Simeone