On connaît les pays candidats à l’organisation de l’Euro féminin 2029

C’est déjà demain.

L’UEFA a officialisé les quatre nations qui se portent candidates pour accueillir le prochain championnat d’Europe féminin, prévu en 2029. Le duo Danemark-Suède est sorti du bois et sera en concurrence avec les projets de l’Allemagne, de la Pologne et du Portugal. En revanche, l’Italie s’est retirée de la course, malgré le beau parcours des Azzurre en Suisse au mois de juillet dernier, ayant déjà l’Euro masculin 2032 à gérer avec la Turquie. Le suspens prendra fin le 3 décembre.

Histoire de savoir dans quel pays les Bleues se feront éliminer en demi-finale.

