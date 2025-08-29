S’abonner au mag
  • Euro 2025
  • Candidatures

On connaît les pays candidats à l’organisation de l’Euro féminin 2029

MR
On connaît les pays candidats à l&rsquo;organisation de l&rsquo;Euro féminin 2029

C’est déjà demain.

L’UEFA a officialisé les quatre nations qui se portent candidates pour accueillir le prochain championnat d’Europe féminin, prévu en 2029. Le duo Danemark-Suède est sorti du bois et sera en concurrence avec les projets de l’Allemagne, de la Pologne et du Portugal. En revanche, l’Italie s’est retirée de la course, malgré le beau parcours des Azzurre en Suisse au mois de juillet dernier, ayant déjà l’Euro masculin 2032 à gérer avec la Turquie. Le suspens prendra fin le 3 décembre.

Histoire de savoir dans quel pays les Bleues se feront éliminer en demi-finale.

Ces équipes qui ont dû changer de couleur pour jouer un match

MR

À lire aussi
Les grands récits de Society: Silence de mort
  • Michel Fourniret
Les grands récits de Society: Silence de mort

Les grands récits de Society: Silence de mort

Juges, avocats, psychologues, ils ont fait face au tueur en série des Ardennes, Michel Fourniret. Et n’en sont pas sortis indemnes. Ils racontent.

Les grands récits de Society: Silence de mort
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

32
Revivez Brøndby - Strasbourg (2-3)
Revivez Brøndby - Strasbourg (2-3)

Revivez Brøndby - Strasbourg (2-3)

Revivez Brøndby - Strasbourg (2-3)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine