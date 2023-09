On connaît les deux joueuses espagnoles qui ont quitté le rassemblement

Elles sont 23, et à la fin il n’en manquera que deux.

Le feuilleton de la grève des internationales espagnoles touche à sa fin, et alors qu’elles ont enfin obtenu des avancées concrètes concernant leurs doléances, ces dernières vont retrouver le chemin des terrains avec la Roja. Toutes sauf deux. En effet, comme elles l’ont déclaré devant les médias, Mapi León et Patri Guijarro ne se sentent « pas prêtes mentalement pour être là ». Si elles ont tenu à remercier les journalistes pour leur couverture assidue de cette crise historique, mais certainement aussi fondatrice du football espagnol, elles ont souligné leur satisfaction de voir les choses bouger petit à petit : « C’est un processus. Nous sommes contentes parce que certaines choses changent, nous arrivons à un nouveau stade. Nous soutenons nos coéquipières comme nous l’avons toujours fait. »

🗨 Patri Guijarro: "No estamos mentalmente para estar aquí". 🗨 Mapi León: "Esto es un proceso, estamos contentas porque se están produciendo cambios, hemos llegado a otro puerto". 📌 Ambas jugadoras abandonan la concentración. 📹 @DebatAlRojoVivo pic.twitter.com/eDS7udFc85 — Relevo (@relevo) September 20, 2023

Pour rappel, les deux joueuses du Barça ont fait partie des 15 premières internationales à s’être prononcées sur le sujet des problèmes de la sélection, à commencer par la demande de départ de Jorge Vilda. Des prises de position fermes, dont elles n’ont pas bougé, et qui les ont par la même occasion privées de Coupe du monde. Une situation à part, qui continue donc aujourd’hui : « C’est vrai que pour Patri et pour moi, c’est différent du reste du groupe. Nous savons que ce n’était pas la bonne façon ni les bonnes manières pour revenir. » Avant de réaffirmer leur incapacité à rester avec le groupe : « Il y a un travail d’effectué sur ces changements, et évidemment, nous sommes avec nos coéquipières, même si notre situation est différente. C’est assez dur. »

En espérant pour elles que les changements interviennent avant leur retraite internationale.

