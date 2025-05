Balerdi a choisi son futur collègue en charnière

Scoop.

Leonardo Balerdi, encore sous contrat pour trois ans à l’OM mais cité comme un potentiel partant, se verrait bien continuer l’aventure. Interrogé par Ici Provence, le défenseur argentin, promu capitaine cette saison, a laissé entendre qu’il n’était pas encore en train de faire ses valises : « Je suis très content à Marseille. Je me sens bien. J’ai toujours dit que j’aimerais ramener quelque chose ici (trophée). J’ai toujours cet objectif. Maintenant, je dois être concentré sur le dernier match. Après, on va voir, mais je suis à 100 % ici. » Une potentielle prolongation d’histoire qui dépendra aussi de la fin de saison : « J’aimerais que l’équipe soit en Ligue des champions. Et après, je me poserai la question de mon futur. »

Balerdi s’occupe même du mercato

Cependant, il le ferait avec encore plus de plaisir avec un pote à côté de lui : Facundo Medina, l’intense gaucher du RC Lens. « J’ai une bonne relation avec lui, je lui dis toujours de venir ici. Et lui, il aimerait jouer ici. J’en parle un peu avec Medhi Benatia. Pour moi, il est magnifique avec le ballon, il a le caractère pour jouer ici, au Vélodrome. »

Les conseils de Balerdi pourraient-ils aider son club à ne plus se planter sur les renforts défensifs ? Cette saison, la charnière centrale a été un vrai laboratoire, entre blessures et bricolages, parfois sans un seul vrai défenseur de métier dans une défense à cinq. L’arrivée de Luiz Felipe cet hiver devait stabiliser les choses : elle s’est pour l’instant limitée à 76 minutes en deux apparitions…

Puis bon, Lens adore vendre sa défense…

