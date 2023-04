Olivier Véran : « La Coupe de France, ce n’est pas les jeux du cirque à la romaine »

Le spectacle pourrait bien être en dehors du terrain ce samedi.

À la veille de la finale de la Coupe de France qui se tiendra entre le FC Nantes et Toulouse au Stade de France, le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, a réagi au micro de BFM-RMC, quant aux actions prévues par l’intersyndicale du département de la Seine-Saint-Denis. En effet, une distribution de cartons rouges et de sifflets en amont de l’événement pour protester contre la réforme des retraites et même une coupure d’électricité – longtemps annoncée – seraient au programme. « La Coupe de France, ce n’est pas les jeux du cirque à la romaine, ce n’est pas la CGT avec son pouce impérial qui dit qu’il faut huer ou non », a-t-il d’abord déclaré avant d’ajouter que cet évènement est « un moment de trêve, où on ne fait pas de politique. »

🎙 "La finale de la Coupe de France, ce n'est pas les jeux du cirque à la romaine." Olivier Véran répond aux questions d'Apolline de Malherbe dans le #FaceAFace pic.twitter.com/Ax2zkgjOvx — RMC (@RMCInfo) April 28, 2023

Ce jeudi, l’AFP avait annoncé que le président Emmanuel Macron ne descendra pas sur la pelouse pour saluer les acteurs du match, comme le veut la coutume. Par ailleurs, le ministère de l’Intérieur a annoncé doubler les effectifs de police par rapport à ceux présents lors de la finale de la Ligue des champions au printemps dernier, soit plus de 3000 policiers et gendarmes pour encadrer les 80 000 spectateurs.

Il sera plein, le Colisée.

