Coupe de France : Macron sera présent à la finale, mais absent sur la pelouse

Il ne s’est pas remis de l’absence de son « fidèle supporter ».

Comme le veut la tradition, Emmanuel Macron sera bien présent lors de la finale de la Coupe de France ce samedi entre le FC Nantes et Toulouse, mais il ne descendra pas saluer les joueurs un à un sur la pelouse, informe l’AFP ce jeudi. La coutume voulait jusqu’à présent que le président de la République se fasse présenter les acteurs de la rencontre par les capitaines de chaque équipe, dans des séquences souvent interminables qui retardaient le coup d’envoi de la rencontre.

La présence du chef de l’État pour cette finale nationale était indécise, la faute à un climat social très tendu depuis le passage en force de la réforme des retraites. Dans les tribunes, les syndicats prévoient de distribuer cartons rouges et sifflets aux spectateurs afin de poursuivre les casserolades jusqu’au Stade de France. Dans ce contexte d’apaisement, le ministère de l’Intérieur a annoncé doubler les effectifs de police par rapport au nombre présent lors de la finale de la Ligue des champions au printemps dernier, soit plus de 3000 policiers et gendarmes pour encadrer les quelque 80 000 spectateurs.

Il devra aussi se doter de boules Quies à l’approche de la 49e minute.

