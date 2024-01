OL Reign devient le Seattle Reign FC

L’OL ne Reign plus.

La franchise américaine de l’OL féminin, OL Reign, a officiellement changé de nom dans la nuit de mardi à ce mercredi, devenant le Seattle Reign FC. Ce changement n’est pas anodin et vient animer les spéculations autour de la vente imminente du club qui appartenait à l’OL Groupe. Publié sur le site officiel du club ce mardi, le communiqué explique revenir aux racines du nom original du club. Le PDG du Seattle Reign FC a déclaré : « Aujourd’hui, c’est le début d’un nouveau chapitre pour notre club, nos fans et notre communauté unique. »

Secure your seats to see Seattle Reign FC at Lumen Field this season! 🎟✨#ReignReturns — Seattle Reign FC (@OLReign) January 10, 2024

Pour rappel, ce club situé dans la banlieue sud de Seattle aux Etats-Unis a été fondé en 2012 avant de changer de dimension, après le rachat par l’OL Groupe fin 2019. Le communiqué publié par le club explique que « rapporter le nom et l’identité originaux du club de la saison 2013 alors que le club se prépare à entrer dans une nouvelle ère est notre façon d’honorer l’histoire de ce club tout en respectant les progrès et le succès que nous avons connus de première main. Seattle Reign FC était un club fondateur de cette ligue en pleine croissance, nos supporters et notre communauté sont restés à nos côtés dès le début pour aider à ouvrir la voie à l’avenir. » La boucle semble être bouclée pour officialiser la vente, dans les prochains jours, de l’ancien club de la légende américaine Megan Rapinoe.

