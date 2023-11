Nouvelles révélations sur des paiements secrets de Roman Abramovich à Chelsea

Ça faisait longtemps.

Plusieurs médias comme The Guardian ou encore Le Monde, dans le cadre de l’enquête de grande ampleur Cyprus Confidential menée avec le Consortium international des journalistes d’investigation, révèlent ce mercredi l’existence de multiples paiements secrets effectués par ce bon vieux Roman Abramovich sur la période où il possédait Chelsea (2003-2022). Cela représente au total plusieurs dizaines de millions de livres.

Un premier paiement suspect concerne une somme de 10 millions de livres sterling versée par Conibair Holdings, une société basée aux Îles Vierges britanniques et possédée par Abramovich, à Federico Pastorello, un agent italien. Pastorello était considéré comme très proche d’Antonio Conte (sans être officiellement son agent), qui a signé une prolongation de contrat en juillet 2017, annoncée le jour de la transaction versée à Pastorello.

Un autre paiement de 7 millions de livres à la société Gulf Value FZE pour des conseils liés à la recherche sportive, effectué via Leiston Holdings (également possédé par Abramovich) interpelle aussi. Le contrat a été signé par John Bico-Penaque, au nom de Gulf Value FZE. Cet homme était l’agent d’Eden Hazard, et réclamait notamment une commission de 6 millions de livres en cas de signature du jeune belge à Chelsea. Pour l’heure, on ne sait pas si le paiement a été déclaré aux instances ou non, et s’il a donc enfreint les règles du fair-play financier.

L’enquête se concentre aussi sur les transfert de Willian et Samuel Eto’o à Chelsea en 2013 en provenance du FK Anji Makhatchkala. Des paiements similaires à ceux effectués à Gulf Value FZE ont été versés à deux sociétés liées à Suleyman Kerimov, propriétaire de l’Anzhi, avec des montants de 12 millions d’euros versées à chaque société.

Une enquête de la Fédération anglaise est en cours.

