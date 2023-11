Nouvelle blessure pour Eliesse Ben Seghir

Faux départ.

Une blessure aux ischio-jambiers a empêché Eliesse Ben Seghir de figurer sur les premières feuilles de match d’Adi Hütter et l’a contraint à assister au bon début de saison de l’AS Monaco qu’en tant que spectateur. Revenu dans le groupe en octobre, il est entré en jeu lors des deux dernières rencontres (contre Metz et à Lille) et avait auparavant retrouvé le chemin des filets avec l’équipe de France U19 contre les jeunes Belges. Mais le Monégasque de 18 ans aurait subi une nouvelle rechute lundi d’après les informations de L’Équipe, en se blessant à l’épaule durant un match avec le groupe élite de la principauté face à l’équipe réserve du LOSC.

Après avoir été tenu éloigné des terrains pendant une cinquantaine de jours à cause de la gêne aux ischio-jambiers, Eliesse Ben Seghir pourrait être de nouveau absent plusieurs semaines selon le quotidien sportif français. Actuellement troisième de Ligue 1, l’AS Monaco version Adi Hütter fonctionne sans son jeune meneur de jeu. Le passage à une défense à trois, couplé aux bonnes performances de Takumi Minamino et Maghnes Akliouche, pourrait d’ailleurs avoir raison de sa place dans le onze à son retour.

