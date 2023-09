Monaco, le cocktail gagnant

Treize buts en quatre journées, pas un seul match en-dessous des trois caramels et l’impression, parfois, de ne pas forcer son talent outre mesure pour martyriser les défenses adverses. C’est peu dire que cette équipe de Monaco version Adi Hütter impressionne de par le jeu qu’elle développe et sa capacité à scorer, depuis l’entame du championnat. Face au RC Lens ce samedi (3-0), les joueurs de la Principauté ont certes profité des erreurs défensives nordistes, mais ont surtout une nouvelle fois maîtrisé les événements d’une main de maître. Avant de même s’offrir une dernière demi-heure plus tranquille, une fois les affaires courantes expédiées.

Lancés pleine balle

Dix points en quatre journées : il faut remonter à la saison 2017-2018 pour trouver un aussi bon total (douze points sur douze possibles). Une époque où le Rocher venait de faire tomber le PSG de son piédestal et se lançait dans la défense de son titre de champion de France avec ambition, même amputé de nombreux éléments majeurs lors du mercato ; une saison d’ailleurs achevée à la deuxième place, treize points derrière le PSG de Neymar et Kylian Mbappé. Autrement dit, une éternité. Depuis, les Monégasques ont pris la fâcheuse habitude de caler au démarrage : cinq points en quatre matchs la saison dernière, quatre la précédente comme en 2018-2019 et même deux minuscules unités et une place de relégable en 2019-2020. Cela faisait longtemps que l’été n’avait plus été synonyme de sourires sur la Côte d’Azur. Et que ces débuts de saison ratés condamnaient ensuite le club à courir derrière les autres cadors de l’Hexagone, sans toujours réussir à les rattraper.

Une course-poursuite dont les amoureux de la Ligue 1 devront faire le deuil cette année, Wissam Ben Yedder et sa bande ayant décidé de prendre les devants. Les voilà en tête de l’élite et déjà sûrs de leurs forces. Avec une attaque de feu, tandis que la défense pêche encore à l’extérieur avec deux buts concédés à Clermont (2-4) et trois à Nantes (3-3), seul endroit où l’ASM a égaré des points jusqu’ici. Le secteur offensif, lui, est porté par un Wissam Ben Yedder qui ne semble pas affecté par sa mise en examen, un Alexandr Golovine qui démontre chaque semaine le joueur merveilleux qu’il est quand les blessures le laissent tranquille et surtout un Takumi Minamino symbole de ce renouveau. Méconnaissable depuis son arrivée dans la Ligue des talents, le Japonais – une nouvelle fois passeur face aux Sang et Or – est métamorphosé sous la direction d’Adi Hütter.

Dans la peau du Lens 2023-2024 ?

C’est là l’une des grandes réussites de cette équipe monégasque. Malgré un changement de pilote et alors que de nombreuses formations – notamment sur le pourtour méditerranéen – se cherchent encore, l’équipe d’Adi Hütter donne le sentiment de savoir précisément où elle va. Plusieurs noms ont beau avoir changé sur les feuilles de match, les rôles sont bien définis et l’identité précise. « L’équipe est très bonne, on a une belle union, les joueurs qui sortent du banc apportent », appréciait Philipp Köhn ce samedi au coup de sifflet final au micro de Canal+. Depuis sa bourde pour sa première apparition, à Clermont, et malgré ses trois pions encaissés à la Beaujoire, le nouveau portier monégasque semble mieux dans sa peau à un poste où Monaco a souvent peiné à trouver des hommes performants ces derniers temps.

L’été sans les traditionnels barrages européens, que le club à la diagonale dispute régulièrement fin juillet ou début août, a peut-être aidé à gagner du temps dans la compréhension des principes de jeu du technicien autrichien, qui pourrait s’avérer être la bonne pioche que les Rouge et Blanc attendaient tant. Une tendance appelée à se poursuivre, puisque l’ASM n’est pas engagée sur la scène continentale et va donc pouvoir regarder ses concurrents s’épuiser chaque milieu de semaine. Pour mieux les distancer une fois le week-end venu ? C’est l’espoir qui anime désormais la Principauté. Le RC Lens vient peut-être de céder, à Louis-II, son statut d’équipe frisson du championnat.

