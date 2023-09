Non, Mohamed Salah n’est pas le roi des ventes de maillots à Liverpool

Le Pharaon n’est plus au sommet de la pyramide.

Liverpool a publié le top 10 des joueurs ayant vendu le plus de maillots entre le 29 mai et le 10 septembre. Petite surprise : Mohamed Salah n’occupe que la deuxième place. L’Egyptien, qui facture deux buts et quatre passes décisives en cinq journées de Premier League, s’est fait griller la politesse par Dominik Szoboszlai. Arrivé en juillet, le Hongrois a disputé l’intégralité des matchs des Reds depuis le début de la saison. Autre recrue estivale très vite adoptée : Alexis Mac Allister, qui se hisse sur la troisième marche du podium, devant le Scouser Trent Alexander-Arnold. Darwin Núñez, Luis Diaz, Alisson, Virgil van Dijk, Cody Gakpo et Andy Robertson, dans cet ordre, complètent le classement.

Et notre Ibou Konaté, alors ?

