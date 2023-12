Nicolas Tagliafico ne comprend pas la valse des entraîneurs à Lyon

Tout porte à croire que l’Argentin n’ira pas au bout de son contrat à l’OL (il a signé jusqu’en 2025).

Nicolas Tagliafico, monté sur le toit du monde en remportant la Coupe du monde 2022 avec l’Argentine, était présent en conférence de presse ce mercredi, à deux jours du duel face à l’AS Monaco. L’Argentin reconnaît que la gestion de l’OL est criticable et qu’il « faut changer les choses ». Rien que ça ! L’ancien de l’Ajax s’est en effet lâché quant aux changements d’entraîneurs, trop récurrents à son goût et de fait, Pierre Sage est déjà le troisième technicien à reprendre le banc rhodanien depuis le début de la saison : « C’est la première fois où j’ai connu tant d’entraîneurs en si peu de temps (…) et c’est un cercle vicieux : l’équipe fait des mauvais résultats et on change d’entraîneur. Cela va mieux, puis on rechute et on rechange d’entraîneur. » Visiblement, ce n’est pas du côté de la capitale des Gaules qu’il faut se tourner pour avoir un CDI.

Pas venu avec la langue dans sa poche, le défenseur arrivé à l’été 2022 sur les bords du Rhône plaide aussi coupable : « C’est aussi à nous de tout donner ». Facile à dire, mais pas facile à faire. Selon Tagliafico, le groupe lyonnais est loin de vivre bien et pas seulement sur le terrain : « Il y a des mentalités faibles dans l’équipe, c’est aussi ça qui fait qu’on est dans cette situation ! » Et sinon, il y a encore des raisons de voir la vie en rose dans la ville des pralines ?

Partager un asado ne serait peut-être pas malvenu à l’OL.

