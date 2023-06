Nicolas Pottier, ex-arbitre : « J’en soupçonne un certain nombre d’avoir couché pour aller en Ligue 1»

Pottier brise la glace.

Dans le nouveau numéro de So Foot, en kiosque ce jeudi, l’ancien arbitre Nicolas Pottier sort du silence, après avoir porté plainte contre X pour viol, et harcèlement moral et sexuel dans le cadre privé le 14 février. Pendant des années, il raconte avoir subi des menaces et des pressions avant d’être mis au ban de l’arbitrage français : « Le fait que j’assume mon homosexualité a vite représenté un problème dans le milieu de l’arbitrage. J’étais une anomalie dans le système ». Avant de faire son coming-out sur Twitter l’année dernière, lors de la journée internationale de l’homophobie, en réaction à l’affaire Gueye.

Oui, je suis gay Oui, j'ai décidé d'assumer publiquement ma vie de gay dans le football professionnel en France Ce 17 mai est la journée mondiale de lutte contre l'homophobie, plus que jamais nous devons lutter contre TOUTES les discriminations Merci à @RMCInfo @ApollineMatin pic.twitter.com/VopNE3nMw0 — Niko_referee 🇫🇷🇪🇺🇺🇦 (@nikopottier) May 17, 2022

« Quand vous regardez les arbitres actuels, j’en soupçonne un certain nombre d’avoir couché pour aller en Ligue 1, lâche-t-il. Le meilleur moyen pour gravir les échelons, selon moi, c’est tout simplement d’être compétent. Après, dans le cas où deux jeunes arbitres sont de niveau semblable et qu’il faut faire un choix sur qui on doit promouvoir, je pense effectivement que l’homosexualité s’est imposée ces dernières années comme un critère de réussite ». Nicolas Pottier décrit notamment un système de pression, de copinage, et surtout un milieu ou l’omerta règne. Dans ses déclarations, il accuse notamment l’ancien arbitre assistant Christophe Capelli d’avoir mis en place« une cabale contre lui », pour détruire sa réputation.

