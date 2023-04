Nicolas Pallois : « On n’a pas joué le match »

Le visage Pall.

Nantes s’est fait balayer par Toulouse en finale de Coupe de France samedi (1-5). Une sacrée déconvenue pour les tenants du titre. Sorti dès la mi-temps, Nicolas Pallois a fait part de sa déception quant à la performance de son équipe en zone mixte : « On n’a pas été bons. On n’a pas joué le match, on a pris une claque. C’est dommage d’être arrivés là et de ne pas jouer le match. »

« Les supporters étaient là, présents dans le stade, et nous, on est passés à travers. Ca fait mal », a-t-il ajouté. Je ne sais pas, je ne peux pas vous l’expliquer. (…) Il y a deux coups de pied arrêté et derrière, on prend le feu. C’est toute l’équipe. Il faut oublier, et très vite, pour aller chercher le maintien le plus rapidement possible. »

Les Canaris ont déjà perdu suffisamment de plumes.

