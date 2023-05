Nice et Toulouse dos à dos sans forcer

Est-ce que tu viens pour les vacances ?

Pas d’enjeu ni beaucoup de jeu entre Niçois et Toulousains, qui n’ont pas forcé pour se quitter sur un score vierge (0-0). Atal a beau avoir des fourmis dans les jambes, Nice a bien du mal à porter le danger sur le but de Maxime Dupé. D’abord timides, les Violets s’offrent à leur tour un temps fort sans trouver la faille. Principale menace des siens, Chaïbi ne trouve que le petit filet en angle fermé (29e) et Schmeichel s’interpose devant Dallinga (30e) tandis que Dante sauve sur sa ligne une tentative trop molle de Ratão (42e).

Coup d’accélérateur, après la pause ? Pas du tout, les deux équipes ne lâchant pas les chevaux au fil d’un second acte marqué notamment par le retour à la compétition de Zakaria Aboukhlal et Saïd Hamulic côté Toulouse. Les Aiglons se créent à leur tour des situations dans le dernier quart d’heure par Laborde (78e) ou Moffi, qui trouve le poteau (85e) avant de buter sur Dupé (87e).

Trois 0-0 d’affilée, le Téfécé a bien changé.

Nice (4-3-3) : Schmeichel – Lotomba, Todibo, Dante, Atal (Bard, 58e) – Rosario (Barkley, 75e), Boudaoui, Beka Beka (Diop, 58e) – Bouanani (Brahimi, 58e), Moffi, Laborde. Entraîneur : Didier Digard.

Toulouse (4-3-3) : Dupé – Desler (Kamanzi, 64e), L. Costa, Nicolaisen, Suazo – Spierings, Sierro (Birmančević, 82e), Genreau (Dejaegere, 64e) – Chaïbi, Dallinga (Hamulic, 75e), Ratão (Aboukhlal, 64e). Entraîneur : Philippe Montanier.

Pronostic Nice Toulouse : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1