Neymar : « C’est possible que le championnat saoudien soit meilleur que la Ligue 1 »

Pas touche à la Ligue des talents.

Quelques jours après avoir quitté le Paris Saint-Germain pour rejoindre Al-Hilal et l’Arabie saoudite, Neymar, présent en conférence de presse avec la sélection brésilienne, est revenu sur ce transfert. Et notamment sur ce qui est proposé là-bas au niveau du ballon rond : « Le foot est le même là-bas, le ballon est rond, comme partout. Vu les grands noms qui composent le championnat saoudien aujourd’hui, c’est possible qu’il soit meilleur que la Ligue 1. »

Neymar said that the Saudi Pro League might already be better than Ligue 1 😮 pic.twitter.com/tGqUdgZWlt — ESPN FC (@ESPNFC) September 7, 2023

Le Brésilien a également évoqué ses ambitions pour les années à venir : « J’ai soif de titres, j’ai envie de gagner avec Al-Hilal. Pour moi, ça ne change rien en fait et peu importe ce que disent les gens. Ils disaient que la L1, c’était faible mais c’est là où j’ai le plus souffert. Ça va être un Championnat intéressant et je suis sûr que vous allez regarder. » Visiblement d’humeur loquace, Neymar a conclu en parlant de son intégration dans sa nouvelle équipe. Et pour lui aucun doute : « Je ne vais pas ressentir de difficulté d’adaptation. Je ne parle pas arabe mais après 5, 6 ans en France, mon français était nul. Ça ne sera pas différent. »

C’est déjà bien de l’admettre.

