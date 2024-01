Newcastle écarte Fulham de la FA Cup

Fulham 0-2 Newcastle

Buts : Longstaff (38e) et Burn (60e)

Sans trembler.

Newcastle a assuré sa qualification pour le 5e tour de la FA Cup ce samedi à Craven Cottage en surclassant Fulham (0-2). D’entrée de jeu, les Magpies pensent profiter d’une erreur de relance pour prendre les commandes de la partie mais Jacob Murphy manque son face-à-face avec Marek Rodak, auteur d’une claquette décisive (5e). C’est ensuite au tour de Martin Dubravka de briller en détournant la reprise de volée de Rodrigo Muniz (17e). Dans la foulée d’un corner mal dégagé, Sean Longstaff permet à Newcastle de mener grâce à une reprise de volée qui termine dans le petit filet droit, imparable pour le portier adverse (1-0, 39e). Juste avant la fin du premier acte, Murphy, encore lui, pense offrir le break aux hommes d’Eddie Howe mais l’attaquant anglais est signalé hors-jeu (44e).

Les Magpies démarrent fort la seconde mi-temps avec la lourde frappe d’Alexander Isak, difficilement captée par Rodak (57e) et finissent par faire le break : trouvé sur un corner de Kieran Trippier côté droit, Sven Botman catapulte sa tête, le portier des Cottagers repousse difficile mais Dan Burn surgit pour pousser le cuir au fond (0-2, 61e). Sonnés, les hommes de Marco Silva accusent le coup et n’arrivent pas à revenir dans cette rencontre. Ce succès, permettant à Newcastle de se qualifier pour les 5e tour de la FA Cup, est une véritable bouffée d’air pour les Magpies, qui ont subi cinq revers lors de leurs six derniers matchs.

Le prochain tour face à Brighton risque d’être une autre paire de manche.

La Premier League va organiser un tournoi de présaison aux États-Unis