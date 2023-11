National : Rouen passe deuxième, Châteauroux chute encore

L’homme de la soirée, côté National ?

Sans doute Lepaul, qui a été l’auteur d’un doublé (un tacle gagnant en renard des surfaces, et un penalty) et qui a créé la surprise avec la lanterne rouge Épinal en renversant Nîmes (dixième) à l’extérieur… alors que les Crocos avaient ouvert le score par le puissant Mbina, lancé en profondeur au bout d’une poignée de secondes. En revanche, le but de ce vendredi est signé Pierre : contre Le Mans (cinquième), qui a plus tard réduit le score de près par l’ancien de l’Olympique de Marseille Rabillard, le milieu d’Avranches (neuvième) a bien ouvert son pied pour faire le break après l’ouverture du score de son partenaire Kérouédan via une jolie tête plongeante. C’est également un coup de casque qui a permis à Morente de mettre Martigues (sixième) sur de bons rails, à Villefranche (quatrième). De son côté, Dijon (septième) a trouvé la faille devant Versailles (douzième) grâce à Sahid sur un centre en retrait au retour des vestiaires et a doublé la mise par l’entrant Irié (même si Baaloudj, à l’arraché, a empêché le clean sheet).

Le magnifique but de Leverton PIERRE ! Suivez le match en direct sur https://t.co/nqxOy8CVIp#NationalFFF pic.twitter.com/0ktGm0U51S — Championnat National (@NationalFFF) November 3, 2023

Comme Rouen (deuxième) avec Ghedjemis à Châteauroux (seizième) à la demi-heure de jeu, Ibayi doublant ensuite la mise après une énorme cagade défensive adverse et Abdelmoula enfonçant le clou sur la fin. Plutôt mal en point au classement, Cholet (quinzième) a lui aussi réussi à faire la différence en début de seconde période : en plein cœur de la surface de réparation, Abdeldjelil a pris son temps pour donner un avantage précieux à son équipe contre GOAL (treizième). En revanche, un seul match n’a pas eu droit à un quelconque tremblement de filet : en deuxième partie de tableau, Marignane (quatorzième) et Orléans (onzième) se sont partagé les points. Enfin, Nancy (avant-dernier) a cru dominer Sochaux (huitième) sur la plus courte des marges… Mais dans le temps additionnel, Viltard a surgi pour égaliser d’une frappe absolument superbe et qui fait concurrence au chef-d’œuvre de Pierre. Reste à connaître le buteur lorrain : Gromat, ou Gomel ?

Pas un super cru, en tout cas, cette douzième journée de troisième division.

Benjamin Gomel libère l'AS Nancy Lorraine Suivez le match en direct sur https://t.co/nqxOy8CVIp#NationalFFF pic.twitter.com/pFROBcDFee — Championnat National (@NationalFFF) November 3, 2023

Cholet 1-0 GOAL

But : Abdeldjelil (53e)

Dijon 2-1 Versailles

Buts : Chahid (47e) et Irié (83e) pour Dijon // Baaloudj (88e) pour Versailles

Marignane 0-0 Orléans

Châteauroux 0-3 Rouen

Buts : Ghedjemis (31e), Ibayi (62e) et Abdelmoula (83e)

Avranches 2-1 Le Mans

Buts : Kérouédan (7e) et Pierre (29e) pour Avranches // Rabillard (36e) pour Le Mans

Nîmes 1-3 Épinal

Buts : Mbina (1re) pour Nîmes // Lepaul (10e, et 29e SP) et Labissiere (95e) pour Épinal

Villefranche 0-1 Martigues

But : Morante (5e)

Nancy 1-1 Sochaux

Buts : Gromat (70e) pour Nancy // Viltard (91e) pour Sochaux

L'égalisation monstrueuse de Malcolm Viltard dans les arrêts de jeu ! Suivez le match en direct sur https://t.co/nqxOy8CVIp#NationalFFF pic.twitter.com/nm8cs5V96Z — Championnat National (@NationalFFF) November 3, 2023

