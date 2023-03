Nantes arrache le nul face à Nice

FC Nantes 2-2 OGC Nice

Buts : Sissoko (31e) & Mostafa Mohamed (88e) pour les Canaris // Moffi (5e) et Ndayishimiye (71e) pour les Aiglons

Et si la kryptonite de Didier Digard s’appelait Antoine Kombouaré ?

Après quatre succès de rang à l’extérieur toutes compétitions confondues, l’OGC Nice – en pleine bourre depuis l’arrivée de l’ancien milieu aux commandes – a été rejoint dans les dernières minutes à Nantes (2-2), au terme d’une partie bien rythmé et dans une Beaujoire pleine. Les Aiglons restent septièmes, alors que le FCN, qui avait perdu quatre de ses cinq dernières parties (en coupes et championnat), stoppe l’hémorragie.

Les Azuréens ont frappé d’entrée, Ross Barkley – inspiré en début de partie – trouvant sur corner la tête de Terem Moffi (0-1, 4e). D’abord éteint, Nantes est peu à peu revenu dans le coup et a recollé grâce à Moussa Sissoko, à la déviation sur un coup franc téléguidé dans la boîte par Ludovic Blas (1-1, 31e). Ce dernier aurait même pu permettre aux siens de prendre l’avantage dans la foulée, mais il a fracassé la barre (35e) sur un penalty que Fabien Centonze était allé chercher en piégeant Dante.

À la reprise, Nice a pris l’ascendant, et les locaux ont été sauvés d’un but gag par la transversale, sur un coup de billard entre Alban Lafont et Centonze (64e). Mais après une erreur de Jaouen Hadjam et un gros travail de Gaëtan Laborde (sorti du banc), Moffi s’est cette fois mué en passeur pour son défenseur Youssouf Ndayishimiye, qui traînait aux avant-postes (1-2, 71e). Le Gym a eu les cartouches pour se mettre à l’abri, mais ne l’a pas fait, et la Beaujoire, qui a continué d’y croire, a exulté à deux minutes de la fin du temps réglementaire grâce aux remplaçants jaunes, João Victor déposant le cuir sur la tête du chasseur de buts Mostafa Mohamed (2-2, 88e).

Pour les Niçois, il faudra se consoler jeudi en compostant son ticket pour les quarts de C4 face au Sheriff Tiraspol.

FCN (4-3-3) : Lafont (c) – Centonze, Girotto, Pallois, Hadjam (J. Victor, 81e) – Sissoko, Moutoussamy (Appuah, 81e), Chirivella (Mollet, 65e) – Blas, Ganago, Simon (Mostafa Mohamed, 65e). Entraîneur : Antoine Kombouaré.

OGCN (3-4-2-1) : Schmeichel – Ndayishimiye, Todibo, Dante (c) – Beka Beka (Lotomba, 64e), Boudaoui (Rosario, 81e), Thuram (Amraoui, 81e), Bard – Bouanani (Laborde, 64e), Barkley (Ramsey, 64e) – Moffi. Entraîneur : Didier Digard.

Pronostic Nantes Nice : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1