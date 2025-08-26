Nancy débouté et contraint d’accepter les huis clos

Vivre heureux, mais cachés.

L’AS Nancy-Lorraine va encore sentir le silence de Marcel-Picot pendant trois matchs de Ligue 2. Après la rencontre face à Boulogne (1-0, le 15 août), les hommes de Pablo Correa, actuels troisièmes avec sept points au compteur, évolueront à huis clos contre Pau ce vendredi, comme face au Red Star le 19 septembre et contre Reims une semaine plus tard.

Retour des supporters contre Amiens

Le CNOSF a rejeté l’appel du club contre la sanction initiale de quatre matchs de fermeture infligée par la commission de discipline de la FFF pour les incidents survenus la saison dernière face à Sochaux, Aubagne et Rouen. Le retour des supporters dans les travées est désormais prévu le 20 octobre, pour la réception d’Amiens.

Dans un communiqué publié ce lundi, Nancy a exprimé « sa grande déception pour l’équipe, la ville et l’immense majorité de nos supporters qui ne sont pas responsables de cette situation ». Sanctionné également d’une amende de 54 000 euros, le club en profite pour lancer un message clair : « Nous espérons que nos supporters prendront conscience de leurs actes et modifieront leur comportement. »

Ce sont les seuls impatients de voir la nuit arriver plus tôt.

