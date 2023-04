Mourinho intervient en plein match pour stopper les chants racistes 

Super Mou.

À la 53e minute du match entre la Roma et la Sampdoria ce dimanche, José Mourinho s’est levé de son banc. Cette fois, ce n’était pas pour donner des consignes à ses joueurs, mais pour demander à ses supporters d’arrêter les champs racistes à l’encontre de l’entraîneur adverse Dejan Stankovic, traité de « gitan ». Le Serbe, qui a évolué sous les ordres du Special One à l’Inter Milan entre 2008-2010, a déclaré au micro de DAZN après le match : « Je ne me suis pas rendu compte sur le terrain, mais merci à José de les avoir fait taire. » Ce à quoi Mourinho a répondu : « Il n’a pas à me remercier, je l’ai fait pour un grand homme, un ami, je le ferais pour un homme. » La Roma s’est imposée 3-0 quelques minutes après cet évènement, revenant ainsi à la hauteur de l’Inter, quatrième de Serie A.

Quel geste de José Mourinho ! Alors que ses propres supporters insultaient l'entraîneur adverse, Dejan Stankovic, le Mou' s'est levé pour leur demander de cesser. Respect, grand monsieur. pic.twitter.com/Bx4R3gbJLJ — Trivela (@Trivela_FR) April 2, 2023

Si Mourinho parvient à arrêter le racisme dans les stades italiens, ce sera certainement le plus grand accomplissement de sa carrière.

La Roma à l'usure contre la Sampdoria