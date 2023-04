La Roma à l'usure contre la Sampdoria

Roma 3-0 Sampdoria

Buts : Wijnaldum (57e), Dybala (88e SP) et El Shaarawy (90e+4)

Expulsion : Murillo (52e) pour les Blucerchiati

Et la Louve a fini par croquer la Samp.

Tout vient à point à qui sait attendre. L’AS Rome a fait sien ce dicton, ce dimanche, en prenant le meilleur sur la Sampdoria (3-0) au terme d’une rencontre pendant laquelle sa domination a longtemps été aussi nette que désespérément stérile. À vrai dire, voir les hommes du bouillant Dejan Stanković rejoindre les vestiaires à la mi-temps sans avoir encaissé le moindre but relevait presque du miracle, tant les Giallorossi ont été dangereux. Mais les partenaires de Paulo Dybala faisaient face à un mur, nommé Nicola Ravaglia. Le gardien génois a réalisé une parade de grande classe pour détourner une tête de Diego Llorente (33e), puis s’est fendu d’un double arrêt pour successivement mettre en échec Nicola Zalewski et Lorenzo Pellegrini (43e).

Et quand il a semblé battu, en l’occurrence sur une tentative de Georginio Wijnaldum, le portier de 34 ans a été sauvé par son poteau (38e). Jusque-là, les Blucerchiati tenaient ce point qu’ils espéraient sans doute ramener de ce déplacement périlleux. Leur mission a toutefois été rendue plus compliquée par l’expulsion de Jeison Murillo, qui a écopé d’un second avertissement peu après la pause (52e). La Roma a rapidement su profiter de sa supériorité numérique. Bien placé pour reprendre un centre de Nemanja Matić, Wijnaldum a piqué sa tête et Ravaglia, cette fois, n’a pu que constater les dégâts (1-0, 57e). Auteur d’un très gros match, le milieu néerlandais prêté par le PSG s’est encore distingué en fin de match, en obtenant un penalty que Dybala a transformé sans trembler (2-0, 88e). Enfin, Stephan El Shaarawy a clos le spectacle d’un joli enroulé du droit (3-0, 90e+4). Ce succès est synonyme de belle opération au classement, puisqu’il permet aux Romains de grimper à la quatrième place.

De quoi mettre une petite pression supplémentaire sur les épaules de l’AC Milan (5e), qui rend visite au leader napolitain ce dimanche soir.

Roma (4-2-3-1) : Patricio – Zalewski (Çelik, 87e), Smalling, Llorente, Spinazzola – Wijnaldum, Matić – Dybala, Pellegrini (Solbakken, 80e), El Shaarawy – Abraham (Belotti, 58e). Entraîneur : José Mourinho.

Sampdoria (4-3-2-1) : Ravaglia – Zanoli, Murillo, Amione, Augello – Winks, Rincón (Paoletti, 67e), Djuričić – Cuisance (Murru, 55e), Leris – Gabbiadini (Lammers, 67e). Entraîneur : Dejan Stanković.

