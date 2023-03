Montpellier s'en sort à Ajaccio

Ajaccio 0-1 Montpellier

But : Wahi (68e)

Le combat continue pour l’AC Ajaccio.

À la lutte pour le maintien en Ligue 1, les dix-huitièmes de cette Ligue 1 2022-2023 ont accueilli Montpellier avec l’ambition d’obtenir trois points pour sortir de la zone de relégation. Cela dit, les visiteurs avaient le souhait de prendre davantage de distance avec la zone rouge. Résultat des courses : les Héraultais se sont montrés les plus dangereux au cours de la première période, et Faitout Maouassa a sollicité Benjamin Leroy d’un premier arrêt (11e). Au terme d’un premier acte marqué par des tensions naissantes entre Wahbi Kahzri et le staff ajaccien, les deux équipes sont rentrées au vestiaire sur un score nul et vierge.

Globalement plus conquérant, le MHSC a bénéficié de l’entrée en jeu d’Elye Wahi pour ouvrir le score. Sur un corner frappé par Téji Savanier, l’avant-centre a coupé la trajectoire du ballon au premier poteau pour inscrire son dixième but en vingt-trois apparitions en championnat cette saison (68e, 0-1). Auteur de sa deuxième passe décisive de la saison, Savanier a quitté ses partenaires pour laisser Jordan Ferri s’occuper du capitanat dans les dernières minutes. Excellent gestionnaire sur la fin de la partie, Montpellier aurait pu doubler la mise par l’entrant Khalil Fayad (91e), mais l’essentiel est ailleurs avec ce deuxième succès consécutif en déplacement et provisoirement onze points d’avance sur Strasbourg, première équipe relégable avec un match en moins.

Seulement deux buts inscrits par Ajaccio sur les six derniers matchs de Ligue 1, ça n’est pas optimal pour aller chercher le maintien…

Ajaccio (4-4-2): Leroy – Diallo, Avinel, Vidal (Gonzalez, 79e), Youssouf – Belaïli (Soumano, 79e), Coutadeur, Barreto, Bayala (Spadanuda, 71e) – Djitté (Nouri, 54e), El Idrissy. Entraîneur: Olivier Pantaloni.

Montpellier (4-2-3-1): Lecomte – Sylla, Kouyaté, Jullien, Sacko – Chotard, Ferri – Maouassa (Fayad, 72e), Savanier (Germain, 87e), Nordin (Mavididi, 61e) – Khazri (Wahi, 61e). Entraîneur: Michel Der Zakarian.

Pronostic Ajaccio Montpellier : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1