Mamadou Sakho et Michel Der Zakarian se sont battus

Le genre d’info qu’on aimerait ne pas lire.

C’est tombé très tard dans la soirée de mardi : L’Équipe nous apprend que Mamadou Sakho et son entraîneur à Montpellier Michel Der Zakarian en sont venus aux mains, à la fin de l’entraînement de l’après-midi. Agacé par une faute en fin de séance non signalée par MDZ, le défenseur aurait décidé de quitter le terrain pour rentrer aux vestiaires. Un comportement qui lui aurait valu une première pique de son coach, lequel lui aurait indiqué que les entraînements n’étaient « pas à la carte ». Soulignant son comportement toujours exemplaire, l’international français aurait ensuite essuyé « une remarque plutôt désobligeante » de la part de l’entraînement franco-arménien, et aurait ainsi perdu ses nerfs. Sakho « aurait attrapé son entraîneur par le col, avant de le faire tomber par terre […]. D’abord interloqué puis très énervé, Michel Der Zakarian a quitté la pièce en tapant sur les murs et les portes », écrit le quotidien sportif, qui précise que les deux hommes ont été séparés par des joueurs et membres du staff.

Contacté par L’Équipe, Der Zakarian n’a pas voulu commenter : « Il n’y a rien eu, je n’ai rien à dire là-dessus. » La direction pourrait se saisir de cette affaire et lourdement sanctionner (voire licencier ?) le joueur. Aujourd’hui âgé de 33 ans, Sakho (arrivé à la Paillade à l’été 2021) est sur la pente descendante, n’ayant disputé que 15 matchs (7 titularisations) de Ligue 1 la saison passée. Pire : depuis août, l’homme du 19 novembre 2013 n’est apparu qu’une seule fois sur le terrain, pour six petites minutes contre Lorient lors de la 7e journée. Montpellier est actuellement 14e du championnat, à un point de la place de barragiste.

Mamadou Sakho a fait ce dont Waldemar Kita rêve depuis longtemps.

