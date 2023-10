Montpellier : L’auteur du lancer de pétard arrêté

Comme le match.

Selon 20 minutes, le supporter de Montpellier qui a lancé un pétard sur le terrain lors du match de dimanche face à Clermont a été arrêté. Son geste, dirigé vers le gardien de Clermont, Mory Diaw, a entraîné l’interruption définitive du match, et ce, alors que Montpellier menait 4-2.

Toujours selon 20 minutes, l’homme a été placé en garde à vue ce dimanche à la suite de son interpellation, rendue possible grâce aux vidéos de surveillance du stade, et devrait être présenté devant le parquet à la fin de sa garde à vue. Le club encourt de lourdes sanctions à cause de ce geste, qui avait provoqué la colère de Laurent Nicollin, président du MHSC, en après-match.

On peut le dire, il est dans la paillade.

Laurent Nicollin : « Avec des connards comme ça, on ne risque pas d'avoir d'ambition »