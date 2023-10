Laurent Nicollin : « Avec des connards comme ça, on ne risque pas d’avoir d’ambition »

Les mots justes.

Alors que Montpellier se dirigeait vers un succès face à Clermont, la rencontre a été interrompue à quelques minutes du terme suite à un jet de pétard sur Mory Diaw. De quoi rendre furieux Laurent Nicollin, passé s’exprimer dans une conférence de presse relayée par France Bleu : « Mon sentiment? Ecoeurement, désillusion et beaucoup de tristesse. Quand tu mènes 4-2 à cinq minutes de la fin du match et que potentiellement tu es 6e ce soir, avec les joueurs qui se sont cassés le cul pendant trente minutes à dix… C’est un sentiment de dégoût. Qu’une espèce de connard jette un truc de la tribune à un moment donné ça devient pénible et surnaturel. » Nicollin adresse également quelques mots pour Mory Diaw : « J’espère que le gardien de Clermont va bien, je n’ai pas vu les images mais j’espère qu’il pourra rentrer avec ses coéquipiers. »

Laurent Nicollin : "J'espère que le gardien de Clermont va bien. L'auteur du jet ? Espèce de connard. Sentiment ? Ecoeurement, désillusion, tristesse. Les joueurs s'étaient cassés le cul. Ubuesque. Avec des connards comme ça, on risque pas d'avoir d'ambition" #FBsport #MHSCCF63 pic.twitter.com/7rvxQHkUVK — Bertrand Queneutte (@B_Queneutte) October 8, 2023

« Quand tu te casses le cul à faire quelque chose de bien… On nous reproche souvent de ne pas avoir d’ambitions, mais avec des connards comme ça, on ne risque pas d’avoir d’ambition, poursuit ensuite le président du MHSC. C’est pénible et usant. Je pense à mon coach et mes joueurs, qui ont fait un gros match à dix et le résultat était là. » Avant d’en remettre une couche : « Quand tu gagnes 4-2 et qu’il reste cinq minutes, encourage tes joueurs! Mais ne jete pas un pétard. Il ne lui est pas tombé dessus, mais ça aurait pu être à trois mètres comme sur la tête. C’est juste du débilisme complet. Je suis abasourdi. »

Et il n’est pas le seul.

Montpellier-Clermont définitivement arrêté après un jet de pétard sur Mory Diaw