Montpellier est la première équipe de Ligue 1 officiellement reléguée

Quelle surprise ! (Non)

Le match nul entre Le Havre et l’AS Monaco (1-1) a scellé le sort de Montpellier, qui est devenue ce samedi la première équipe de Ligue 1 à être officiellement reléguée, avant même de disputer son match face à Reims dimanche. La Paillade, lanterne rouge du championnat avec seulement 15 points au compteur, ne peut plus espérer revenir à hauteur du HAC, actuellement 16e du classement avec 28 points et virtuel barragiste.

La puissance du port du Havre. https://t.co/YCnMSnLAN3 — SO FOOT (@sofoot) April 26, 2025

Champion de France en 2012

Le club semblait résigné depuis plusieurs semaines, avec une seconde partie de saison en totale roue libre. Montpellier n’a plus pris le moindre point en championnat depuis le 26 janvier, soit un total de onze matchs. Cette saisons, trois entraîneurs se sont succédés sur le banc des Sudistes, avec Michel Der Zakarian, Jean-Louis Gasset et Zoumana Camara.

Montpellier évoluait en Ligue 1 depuis la saison 2009-2010. En 2011-2012, l’équipe – alors entraînée par René Girard – avait créé l’un des plus grands exploits du football français en remportant le championnat, avec trois points d’avance sur le tout frais Paris Saint-Germain de QSI. Depuis, rien de transcendant, malgré une jolie sixième place obtenue en 2018-2019.

Les supporters montpelliérains, au moins, n’auront plus à choisir entre un resto ou un abonnement TV à la Ligue 1 l’an prochain.