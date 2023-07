Les joueuses brésiliennes rendent un incroyable hommage aux manifestants iraniens

Cette Coupe du monde sera bel et bien placée sous le signe du social.

À quelques jours du coup d’envoi du Mondial féminin qui se déroule en Australie et en Nouvelle-Zélande à partir du 20 juillet, les sélections arrivent et posent leurs bagages au plus près des kangourous. Les Brésiliennes se sont fait remarquer en atterrissant à Brisbane à bord d’un avion qui rendait hommage à Mahsa Amini et Amir Nasr-Azadani, symboles de la lutte contre le port du voile en Iran.

Brazil arrived at the FIFA Women's World Cup in Australia on a plane that paid tribute to Iran protesters Mahsa Amini and Amir Nasr Azadani #FIFAWWC pic.twitter.com/oUDKm2aXqq — Reuters (@Reuters) July 5, 2023

Amini, étudiante kurde de 22 ans, est décédée le 16 septembre 2022, en détention, trois jours après avoir été arrêtée pour infraction au code vestimentaire de la République islamique, qui oblige notamment les femmes à porter le voile. Nasr-Azadani est lui un joueur de 27 ans arrêté lors des manifestations en Iran puis condamné à 26 ans de prison. Deux messages étaient inscrits sur l’avion (« Aucune femme ne devrait être obligée de se couvrir la tête » ; « Aucun homme ne devrait être pendu pour avoir dit cela »), avec les visages des deux personnalités.

Emmenées par Marta qui jouera son sixième mondial, les Brésiliennes joueront pour tenter de signer le premier sacre du pays en Coupe du monde féminine.

Brésil : Richarlison au soutien de la sélection féminine