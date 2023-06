La FIFA veut une Coupe du monde sous le signe du social

Soigner son image.

La Coupe du monde féminine qui débutera le 20 juillet en Australie et en Nouvelle-Zélande entame ses derniers préparatifs pour assurer la bonne tenue de l’événement. Ce mardi, la capitaine de l’équipe d’Allemagne, Alexandra Popp, a assuré sa volonté de porter le désormais légendaire brassard One Love lors de la compétition. Une annonce qui a fait écho dans les rangs de la FIFA, laquelle vient d’autoriser les capitaines à arborer un brassard dessiné autour de trois thèmes allant de l’égalité des sexes à la lutte contre la violence domestique. De plus, l’instance a déclaré vouloir mener une campagne de sensibilisation pour mettre en lumière une série de causes sociales, baptisée « Le Football unit le monde ».

FIFA has teamed up with several @UN agencies to harness the power of football and spread positive messages globally during all 64 matches of the upcoming @FIFAWWC. #FootballUnitesTheWorld

— FIFA (@FIFAcom) June 30, 2023