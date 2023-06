Mondial féminin : les Néerlandaises se préparent face à des U18 masculins

Dédicace aux haters.

C’est à l’abri de regards indiscrets que les féminines des Pays-Bas ont affronté les moins de 18 ans de De Volewijckers, un club amateur du nord d’Amsterdam. Une rencontre disputée à huis clos afin d’éviter tous commentaires disgracieux en cas de contre-performance des Orange. D’après les informations des médias néerlandais, ce sont pourtant bien les filles d’Andries Jonker qui se sont imposées 2-1 grâce à des buts de la Lyonnaise van de Donk et de Brugts.

Le sélectionneur des Pays-Bas est ensuite venu justifier la décision de défier des hommes dans les colonnes d’AD :« Le résultat ne m’intéresse pas. Le but de cette rencontre était d’être obligé de défendre en continu pendant 90 minutes et était beaucoup plus important. À ce stade de la préparation, nous n’avons pas pu trouver de match amical face à une équipe féminine qui nous y oblige, c’est pourquoi nous avons joué contre des garçons. » Une expérience de courte durée puisque les Néerlandaises retrouveront des femmes pour la suite de leur préparation avec notamment un match contre la Belgique programmé le 2 juillet prochain.



