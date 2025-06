Filipe Luis reconnaît la supériorité du Bayern Munich

Il n’a donc pas tout appris du Cholismo.

Malgré la défaite face au Bayern Munich de son Flamengo (4-2) lors des huitièmes de finale de la Coupe du monde des clubs, Filipe Luis s’est montré beau joueur en reconnaissant avec classe la victoire des Allemands. Diego Simeone n’aurait sûrement pas approuvé. « La pression qu’ils vous mettent est immense, a reconnu l’ancien latéral de l’Atlético de Madrid après la rencontre. Ils vous attaquent avec huit ou dix joueurs. Ils méritaient de gagner. »

Il s’en est fallu de peu, pourtant, pour que les Brésiliens ne renversent la tendance après être revenus à 3-2 grâce aux réalisations de Gerson et Jorginho. Mais le prince Harry en avait décidé autrement.

« Ce sont eux qui ont les meilleurs »

« Nous avons beaucoup de joueurs brésiliens dans nos équipes, mais ce sont eux qui ont les meilleurs, a-t-il avoué, défaitiste. Ils ont de meilleurs joueurs, c’est un fait. Notre plan a fonctionné, nous avons pu mettre la pression et nous créer des occasions de but, mais ils étaient au-dessus de nous. » Il n’y a donc plus que deux représentant brésilien dans la compétition avec Fluminense qui jouera l’Inter Milan et le Palmeiras d’Estêvão, vainqueur de Botafogo (1-0).

Devinez contre qui ? Son futur club, Chelsea, bien sûr !

Le Bayern écarte Flamengo et rejoint le PSG