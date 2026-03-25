Luis de la Fuente dithyrambique sur ses jeunes prodiges

Tombé sous le charme, encore plus que Christophe Maé. Luis de la Fuente est complètement fou de Lamine Yamal. Si ce ne sont pas les sautes d’humeur du feu follet barcelonais qui séduisent le sélectionneur de l’Espagne, ce dernier lui trouve une certaine élégance digne des plus grands cracks.

« Lamine est l’exemple même d’un jeune homme équilibré, cultivé et respectueux, doté d’un immense talent, s’extasie le sexagénaire au micro de « Revealed », émission de DAZN. On reconnaît immédiatement chez ce genre de footballeurs ce petit quelque chose qui leur dit : « Tu vas devenir exceptionnel. »

La blessure de Gavi, une vraie douleur

Mais le champion d’Europe 2024 a aussi vécu une grosse frayeur à cause d’un autre niño de la Masia. En septembre dernier, Gavi se déglingue le ménisque du genou droit et est écarté des terrains pour plusieurs mois. Pas le premier couac pour le môme, qui a déjà loupé plus d’un an de compétition entre 2023 et 2024 pour se remettre de sa rupture du ligament croisé antérieur au même genou. Mais bon, il ne faudrait pas que ça devienne une habitude, car de la Fuente pourrait bien trouver comment finir plus chauve qu’il ne l’est déjà.

« Sa blessure a été l’un des moments les plus difficiles de notre expérience, se souvient le technicien ibérique. Personnellement, cela a été incroyablement dur, et pour ses coéquipiers également. Nous l’avons vécu avec une grande douleur, comme si un membre de notre famille avait été victime d’un accident, d’une perte. C’est un joueur qui nous est très cher. »

Préparez les faire-part.

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