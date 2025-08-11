Monaco serait intéressé par un gros poisson de Premier League

Un joli banquet de gros noms à Monaco.

Eric Dier, Paul Pogba, Ansu Fati et maintenant Kieran Trippier ? L’AS Monaco n’arrête pas en ce mercato estival. Déjà bien fournis en joueurs dont la carrière a pris une mauvaise tournure ou en fin de parcours, les Monégasques seraient intéressés par un autre ancien patron de PL. Concurrencé à Newcastle par un Tino Livramento en pleine bourre qui commence à se faire un nom dans le Royaume, Kieran Trippier pourrait bien filer à 34 ans du côté du Rocher selon SkySports.

Eddie Howe voudrait garder son joueur

Le média anglais rapporte cependant que les Magpies ne serait pas prêts à laisser partir leur joueur, à qui il ne reste qu’un an de contrat. Le technicien Eddie Howe tiendrait à garder l’international anglais aux 54 sélections dans son effectif, le considérant comme un joueur clef, malgré la montée en puissance de l’ancien de Southampton. Avec sa qualité de pied et ses coups de pied arrêtés tous aussi précis les uns que les autres, Trippier pourrait beaucoup apporter à Adi Hütter et les siens.

Vanderson peut se faire du souci.

