La tête basse.

À la suite de la débâcle de Monaco sur la pelouse du Club Bruges ce jeudi soir (4-1), l’entraîneur monégasque a tenu à adresser un message à ses supporters : « Nous n’avons pas été au niveau et je m’excuse auprès des fans de Monaco, a lâché le technicien allemand en conférence de presse d’après-match. Nous n’avons pas été à la hauteur. Le penalty que nous manquons à 0-0 (par Maghnes Akliouche après dix minutes de jeu) a peut-être changé la face du match. Mais il faut reconnaître que Bruges nous a été supérieur. Je suis vraiment désolé pour nos supporters. »

Un éclair dans la nuit

Jamais en mesure d’inquiéter le vice-champion de Jupiler Pro League, l’ASM a tout de même pu se réjouir du premier but depuis deux ans d’Ansu Fati, qui jouait ce jeudi soir ses premières minutes sous le maillot de Monaco. Interrogé au sujet de l’ailier espagnol, Hütter a voulu tout de même distribuer un bon point : « Il va encore progresser, a-t-il soufflé. Le but est de l’amener au niveau de la Ligue des champions. Ses progrès sont rapides et encourageants. » Ce dernier a même déclaré que Paul Pogba pourrait faire son retour dans deux semaines.

Et les autres, quand est-ce qu’ils auront le niveau Ligue des champions ?

Ansu Fati marque pour la première fois depuis deux ans