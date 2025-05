Raphinha se verrait bien finir sa carrière au Barça

Pourquoi l’histoire s’arrêterait ?

C’est une nouvelle qui donne le sourire à la Catalogne : Raphael Dias Belloli, dit Raphinha, prolonge son contrat avec le FC Barcelone jusqu’en 2028. Auteur d’une saison XXL avec le Barça ponctuée par 34 réalisations et 25 offrandes, le Brésilien étend son contrat d’une saison supplémentaire, comme l’a annoncé le club dans un communiqué.

Heureux comme un gosse

« J’ai parlé avec le président et honnêtement, je ressens que le club, lui, et les personnes responsables, m’ont accordé une nouvelle fois leur confiance. Pour moi, c’est très gratifiant, c’est quelque chose de très spécial », a partagé Raphinha au micro du club, un an après avoir envisagé un départ à l’issue de la saison précédente.

C’est finalement Hansi Flick, alors fraîchement arrivé, qui l’avait convaincu de poursuivre l’aventure. Neuf mois plus tard et un triplé dans la poche, la décision semble avoir été la bonne.

« Comme je l’ai dit à ma famille avant de venir ici, mon rêve est de rester ici jusqu’à la fin de ma carrière. J’espère que je ferai en sorte que ça arrive, à mon meilleur niveau », poursuit l’ancien Rennais.

Raphinha connaît le soleil catalan depuis l’été 2022, lorsqu’il avait été recruté en provenance de Leeds contre 60 millions d’euros. Le joueur de 28 ans est depuis monté crescendo, avant de véritablement faire exploser les défenses adverses cette saison (59 buts et passes décisives).

Prochain objectif de la direction catalane : prolonger le prodige Lamine Yamal.

